План и 5-8 вопросов по роману Дубровский

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План и 5-8 вопросов по роману Дубровский
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План «Дубровского» по главам План 1 главы «Дубровского» 1.      Близкие друзья 2.      Ссора 3.      Сговор Троекурова с Шабашкиным Глава 2. 1.      А.Г. Дубровский проигрывает суд 2.      Старый Дубровский заболевает Глава 3. 1.      Нянька уведомляет о случившемся молодого Дубровского 2.      Приезд Владимира в Кистенёвку Глава 4. 1.      Кирила Петровича мучают угрызения совести 2.      Приезд Троекурова к Дубровскому 3.      Смерть старого Дубровского Глава 5. 1.      Похороны А.Г. Дубровского 2.      Приезд чиновников в Кистенёвку 3.      Чиновники остаются в доме на ночь Глава 6. 1.      Архип по распоряжению Владимира поджигает дом 2.      Архип спасает кошку Глава 7. 1.      Расследование случившегося пожара 2.      В окрестностях появляется шайка разбойников Глава 8. 1.      Появление молодого учителя-француза Дефоржа 2.      Француз убивает медведя Глава 9. 1.      В день храмового праздника 1 октября 2.      Праздничное застолье в Покровском 3.      Разговор о разбойниках Глава 10 1.      Спицын и Дефорж в одной комнате. 2.      Ограбление и запугивание Спицына ночью Глава 11. 1.       Знакомство Дубровского с французом-учителем 2.       Обмен документами План рассказа «Дубровский» 1. Уклад жизни в селе Покровское — поместье Кирилы Пет­ровича Троекурова. 2. Кистеневский барин Андрей Гаврилович Дубровский, сход­ство биографий помещиков. 3. Случайная ссора перерастает в яростную вражду, которая приводит к смерти Дубровского. 4. Троекуров делает попытку к примирению, но сын Дубров­ского Владимир выгоняет его. 5. Вместе с кузнецом Архипом Владимир поджигает имение, которое должно отойти во владения Троекурова. 6. В Кистеневском лесу орудует шайка разбойников, имя Дуб­ровского нагоняет страх на окрестные села. 7. Троекуров выписывает для сына учителя-француза из Мос­квы. 8 Любовь Марьи Кириловны и учителя
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