План описание формы рельефа

Гость: Гость:

1. Определите, какие карты необходимы для описания.2. В какой части материка расположена форма рельефа?3. В каком направлении тянется?4. Каковы приблизительные размеры?5. Каковы наибольшая высота, преобладающие высоты?6. Если можно, выясните, каково происхождение формы рельефа.