План описание формы рельефа

География
План описание формы рельефа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Определите, какие карты необходимы для описания.2. В какой части материка расположена форма рельефа?3. В каком направлении тянется?4. Каковы приблизительные размеры?5. Каковы наибольшая высота, преобладающие высоты?6. Если можно, выясните, каково происхождение формы рельефа.

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