План описание формы рельефа
География
План описание формы рельефа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Определите, какие карты необходимы для описания.2. В какой части материка расположена форма рельефа?3. В каком направлении тянется?4. Каковы приблизительные размеры?5. Каковы наибольшая высота, преобладающие высоты?6. Если можно, выясните, каково происхождение формы рельефа.
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