План описания реки Обь

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Обь — река в Западной Сибири, самая протяжённая река в России и вторая по протяжённости в Азии. Река образуется на Алтае слиянием рек Бии и Катуни, длина Оби от слияния 3650 км (от истока Иртыша 5410 км) . На севере река впадает в Карское море, образуя залив (около 800 км длиной) , который носит название Обская губа. По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Обь делится на 3 участка: верхний (до устья Томи) , средний (до устья Иртыша) и нижний (до Обской губы) . По сути, Обь является продолжением реки Катунь, но Обью она называется только после слияния Катуни с Бией, то есть после города Бийска. В начале Обь заметно петляет и её течение периодически изменяется в разном направлении — либо на север, либо на запад. Протекает в Алтайском крае через Барнаул, затем некоторое время разделяет Алтайский край и Новосибирскую область. Протекает через Новосибирскую область, в частности через Новосибирск. Севернее, в Томской области сливается с Томью, а затем с Чулымом, после чего несколько сворачивает на запад и возле города Колпашево сливается с рекой Кеть. В Тюменской области Обь протекает через Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, и некоторые другие города. После Ханты-Мансийска Обь поворачивает на север, при этом у неё с этого участка начинается дельта, далее, в Ямало-Ненецком автономном округе Обь протекает через Салехард и Лабытнанги. После этого места она заметно расширяется и впадает в Обскую губу Карского моря. Основные притоки Оби: Чарыш, Аган, Вах, Алей, Чумыш, Томь, Чулым, Кеть, Иртыш. В Обь также впадают: Большой Юган (впадает в Юганскую протоку) , Щучья, Конда. Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего половодья река проносит основную часть годового стока. В верхнем течении половодье — с начала апреля, в среднем — со второй половины апреля, а в нижнем — с конца апреля — начала мая. Подъём уровней начинается ещё при ледоставе; при вскрытии реки в результате заторов — интенсивные кратковременные подъёмы уровней. Из-за этого у некоторых притоков возможно обращение направления течения. В верхнем течении половодье заканчивается в июле, летняя межень неустойчива, в сентябре — октябре дождевой паводок. В среднем и нижнем течении спад половодья с наслаивающимися дождевыми паводками продолжается до ледостава. Площадь бассейна Оби составляет 2990 тыс. км². По этому показателю река занимает первое место в России. Обь также является третьей по водоносности рекой России (после Енисея и Лены) . В южной части Оби находится Новосибирское водохранилище, образованное дамбой Новосибирской ГЭС. Плотина сооружалась с 1950 по 1961 годы; при создании водохранилища было затоплено много деревень и основная часть города Бердска. Обское море (как его называют местные жители) служит местом отдыха многим новосибирцам, на его берегах расположены многочисленные базы отдыха и санатории. Сюда приезжают туристы и из соседних регионов. В конце XIX века был построен Обь-Енисейский канал, соединивший Обь с Енисеем. В настоящее время он не используется и заброшен.