План по картине Пластова ,, Первый снег"

Гость: Гость:

Сочинение по картине «Первый снег» ( А.А. Пластова) Кисти Александра Аркадьевича Пластова — выдающегося русского живописца конца XIX — начала XX века, лауреата нескольких премий — принадлежат многие жанровые картины, пейзажи и портреты: «Колхозный праздник», «Жатва» «Сенокос»,«Витя — подпасок», «Ужин трактористов», «Летом» и другие. Каждая из его картин проникнута любовью к родному краю, природе, людям и родине в целом. Александр Аркадьевич любил изображать в своих картинах деревенских детей. Именно они стали героями большинства его живописных полотен, в которых сюжет неразрывно связан с пейзажем, придающим картинам лиричность и поэтичность