Температура воздуха -3"C.Сколько градусов будет показывать термометр, если температура воздуха изменится:1) на +5"C;2)на -4"C?

Математика
Температура воздуха -3"C.Сколько градусов будет показывать термометр, если температура воздуха изменится:1) на +5"C;2)на -4"C?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)+2 2)-7 Это если разные примеры.  Если один, то -2
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