Как проверить? Передающем или передающим И пожалуйста объясните почему

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Как проверить? Передающем или передающим И пожалуйста объясните почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каким? Передающим. Проверить можно с помощью вопроса КАКИМ?
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