3 скобка открывается 4 Икс прибавить 13 скобка закрывается отнять 25 равняется 74 реш??ть уравнение
Математика
3 скобка открывается 4 Икс прибавить 13 скобка закрывается отнять 25 равняется 74 реш??ть уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(4x+13)-25=74 12x+36-25-74=0 12x-61=0 x=-61/12 Как то так, если смотреть по условию
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