Составить предложения из слов каждой строчки. Запиши озаглавить получившийся текст играли, песочнице, в, малыши . птичка, кошки, села, подле. пошли, реку, ребята, на. Теремок ,в, поле, стоит.
Русский язык
Составить предложения из слов каждой строчки. Запиши озаглавить получившийся текст играли, песочнице, в, малыши . птичка, кошки, села, подле. пошли, реку, ребята, на. Теремок ,в, поле, стоит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малыши играли в песочнице.Птичка села подле кошки.Ребята пошли на реку.В поле стоит теремок.Как озаглавить не знаю.Так как они между собой по смыслу не связаны.
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