!!!70БАЛОВ!!!сравнение Маши из "Дубровский" и Лизы из "Барышня-брестьянка"ПОЖАЛУЙСТА
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!!!70БАЛОВ!!!сравнение Маши из "Дубровский" и Лизы из "Барышня-брестьянка"ПОЖАЛУЙСТА
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Елизавета Григорьевна Муромская, кторую отец называет на английский манер Бетси, а влюблённый в неё молодой сосед-дворянин называет Акулиной, поскольку Лиза разыгрывает перед ним роль крестьянки. Но розыгрыш оборачивается взаимной любовью. Источник: повесть "Барышня-крестьянка" Автор: Александр Сергеевич Пушкин Вид: персонажи повести "Барышня-крестьянка" Лиза - семнадцатилетняя барышня, дочь барина-англомана, воспитываемая англичанкой мисс Жаксон. Лиза росла без матери, которая рано умерла. Лиза - тип уездной барышни, подобной Татьяне Лариной. Будучи доченью главы одного из враждующих кланов, она лишена возможности в официальной обстановке познакомиться с вернувшимся из столицы молодым барином-соседом. В разговоре со служанкой Лиза выясняет, что враждуют только хозяева, но не слуги. Внезапно возникающий план переодеться в крестьянку она успешно осуществляет и знакомится в лесу с молодым Берестовым, которвый вышел на охоту с собакой. Умело притворяясь неграмотной простушкой, Лиза, назвавшаяся Акулиной, упрашивает научить её письму и Алексей с энтузиазмом берётся за дело. Завязавшаяся в итоге переписка затягиватся и служит свидетельством их крепнущих чувств. Тем временем главы враждующих кланов внезапно решают помириться и поженить своих отпрысков - Лизу и Алексея. Алексей врывается в дом к Лизе, которую считает чопорной англичанкой, чтобы объяснить, что влюблён в крестьянку Акулину и собирается жениться на ней, поэтому не может взять в жёны Лизу и обнаруживает, что Акулина и Лиза - одно лицо. Счастливый финал "Барышни-крестьянки" Пушкина уравновешивает драматический финал "Бедной Лизы" Карамзина, в которой преодолеть сословные разногласия влюблённые не смогли. Маша Троекурова - 17-летняя красавица, возлюбленная Дубровского. Живя в семье самодура Троекурова, М. внутренне одинока, скрытна, имеет твердый характер. Единственная ее отрада – огромная библиотека, составленная из французских романов 18 века. В детстве лучшим другом М. был Д. Но того оправили в Петербург учиться. Маша осталась одна. Конечно, много лет спустя она не могла заподозрить в выписанном учителе-французе Дефорже своего старого друга. Она вообще не замечала «слугу» до тех пор, пока тот хладнокровно не справился с медведем (одной из забав Троекурова). Затем Дефорж начал давать М. уроки музыки, чтобы найти путь к ее сердцу. На первом же свидании Дубровский открылся девушке. Но его вот-вот разоблачат, он должен бежать из дома Троекурова. М. становится возлюбленной благородного разбойника. Дубровский дает М. кольцо, которое она должна положить в дупло в случае опасности. Тогда Дубровский увезет М. из дома. Сосватанная за старика Верейского, девушка подает знак Дубровскому, но тот опаздывает. М. венчают с князем. Она дает клятву перед Богом о верности своему мужу и не отказывается изменить ему, хотя всем сердцем и душой любит Дубровского. М. жертвует своим счастьем ради спокойствия своей души и совести, ради чистоты пред Богом и перед собой
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