Придумать математическую сказку "Путешествие Точки в царстве "Волшебная геометрия"

Гость: Гость:

Точка бродила по пустыне и заметила какое-то царство. Точка подошла к воротам и спросила:"что же это за прекрасное царство" сторож ответил:"это царство волшебнаяя геометрия! Здесь живут самы разнообразные фигуры и здесь всем всегда рады" Точка вошла и удивилась от такой красоты. Все здания были украшены маленькими прозрачными треугольничками и кружочками. Наша точка вышла на главную площадь и сказала:"здравствуйте граждане! меня зовут Точка и я только недавно поселилась в ваше государство. Я бы хотела. чтобы кто-нибудь рассказал и показал мне все все в этом волшебном месте." Но в ответ все большие фигуры только посмеялись, а многоугольник сказал:"неужели тебе, Точка, хочется жить среди нас-больших фигур? Мы же тебя сразу раздавим, ты же такая маленькая,едва заметная!" Точка быстро убежала под мост и зарыдала. К ней подошел отрезок и сказал:"привет, тебя тоже не приняли в царство?" "да"- ответила Точка. "я-отрезок, такой же изгой. Но я все здесь знаю, могу и тебе рассказать. давай не будем обращать внимания на этих глупых гигантов? Пойдем!"-улыбнувшись сказал Отрезок. Он взял точку за руку и они вместе пошли гулять по "волшебной геометрии" не смотря на насмешки фигур.