Запишите текст подчеркните краткие причастия укажите их синтаксическую роль
Русский язык
Запишите текст подчеркните краткие причастия укажите их синтаксическую роль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краткими причастиями будут:удержан,свален,выращен,обеспокоен,проявлен,приучен,скошен,замешен,задержан,склеен,устроен,засеян,получен. Здесь играет роль сказуемого.
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