Пжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпж

Гость: Гость:

1) Вкладка 2) Стрелка 3) Пуск 4) Список 5) Раскрывающийся 6) Мышка, меню 7) Окно 8) Отмена 9) Контекстное 10) Программы НАДЕЮСЬ ЭТО ТАК! ТЫ БАЛЛЫ НЕ ЖАЛЕЙ!