Пжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпж

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Ответ(ы) на вопрос:
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1) Вкладка 2) Стрелка 3) Пуск 4) Список 5) Раскрывающийся 6) Мышка, меню 7) Окно 8) Отмена 9) Контекстное 10) Программы НАДЕЮСЬ ЭТО ТАК! ТЫ БАЛЛЫ НЕ ЖАЛЕЙ!
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