Что такое мезонин? помогите пж!

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Мезони́н (итал. mezzanino — «промежуточный», которое восходит к греческому «μέσος» — «средний»), надстрой,вышка, полуярус, полужильё — надстройка над средней частью жилого дома, часто имеет балкон. Она часто имеет форму креста или квадрата, иногда шестигранника. Может иметь форму цилиндра, реже восьмигранника. Часто эта надстройка не носит функциональный характер, а просто является декоративным элементом.В России мезонин получил широкое распространение в XIX веке. Он стал отличительной чертой каменных и деревянных усадеб. Этот термин также означает низкий балкон в театре или первый ряд мест на балконе.