Сколько будет ответте 2+2×2
Математика
Сколько будет ответте 2+2×2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2*2=2+4=6 ....................
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