Какой герой Вам понравилось по роману Дубровскому и почему Объясните
Литература
Какой герой Вам понравилось по роману Дубровскому и почему Объясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне понравился дубровский.Мне он понравился своим характером и поведением а так-же справедливым вдглядом
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