Найди частное и остаток,проверь решение. 31разделить7 5разделить8 60разделить24 40раз??елить12 80разделить60 95разделить30 274разделить5 832разделить7 607разделить8 809разделить9
Математика
Найди частное и остаток,проверь решение. 31разделить7 5разделить8 60разделить24 40раз??елить12 80разделить60 95разделить30 274разделить5 832разделить7 607разделить8 809разделить9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31:7= 7 (остаток 3) 8:5 = 1(остаток 3) 60:24= 2 (остаток 11) 40:12 = 3 (остаток 4) 80:60= 60 (остаток 20) 95:30= 3 (остаток 5) 274:5= 54 (остаток 4) 832:7= 118 (остаток 6) 607:8 = 75 (остаток 7) 809:9= 89 (остаток 8)
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