Для школы куп. 22 домбра 3 кобыза и 2 баяна. ск. всего муз. инстр. купили для школы. это задача для 2 го класса дано

Математика
Для школы куп. 22 домбра 3 кобыза и 2 баяна. ск. всего муз. инстр. купили для школы. это задача для 2 го класса дано
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22 + 3 + 2 = 27 инструментов
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