Для школы куп. 22 домбра 3 кобыза и 2 баяна. ск. всего муз. инстр. купили для школы. это задача для 2 го класса дано

Математика

Для школы куп. 22 домбра 3 кобыза и 2 баяна. ск. всего муз. инстр. купили для школы. это задача для 2 го класса дано

Автор: Гость