Помогите!те что карандашом не нужно только где нет карандаша,заранее спасибо

Русский язык
Помогите!те что карандашом не нужно только где нет карандаша,заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разожённый костёр, меченый атом, размеченная шкала, выскобленная доска,  скобленый пол, вымощенная дорога, мощёная булыжником площадь, вязаный шарф,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имеются чашечные весы и гиря массой 500 г.Как за три взвешивания на чашечных весах отмерить 3 кг. 500г.сахара?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста я не понимаю
Ответить
Қазақ тiлi
Біз не үшін тамақтанамыз?
Ответить
Русский язык
Загадка о воде. показать
Ответить
Українська мова
Як буде по украинскому переливаеться
Ответить