Помогите!те что карандашом не нужно только где нет карандаша,заранее спасибо
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Помогите!те что карандашом не нужно только где нет карандаша,заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разожённый костёр, меченый атом, размеченная шкала, выскобленная доска, скобленый пол, вымощенная дорога, мощёная булыжником площадь, вязаный шарф,
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