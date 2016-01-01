Что видел мцыри на воле?

Гость: Гость:

Мцыри увидел мир, закрытый от него ранее, монастырскими стенами. Поэтому так жадно вглядывается он в каждую открывающуюся ему картину, так тщательно отмечает все, что видит, и так восторженно рассказывает потом о природе. Нельзя не узнать в описанных героем картинах неповторимого кавказского пейзажа. Мы видим рельеф Кавказа: «пышные поля», холмы с высокими травами, горные хребты и скалы, ущелья и бездны, потоки и бурные ручьи. Мы узнаем о растительности Грузии: о высоких травах ее долин (строфа 9), о богатых виноградниках (строфа 11), о спутанных плющом терновниках и густых вечных лесах (строфа 15).Мцыри бежал, чтоб «узнать, прекрасна ли земля», «узнать, для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы» и чтоб «пройти в родимую страну».