Какое число разложено на простые множители 2·3·5 2·2·3·7 2·3·3·5 2·2·2·5 2·5·7·11 2·3·3·11

Математика
Какое число разложено на простые множители 2·3·5 2·2·3·7 2·3·3·5 2·2·2·5 2·5·7·11 2·3·3·11
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1)30 2)84 3)90 4)40 5)770 6)198
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