План до казки цар паксій й лоскотун
Українська література
План до казки цар паксій й лоскотун
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постав краще питання пж 1. Цареве сімейство. 2.Дядько Лоскотон. 4.Арешт Лоскотона. 5.Весілля в палаці. 6.Звільнення лоскотона. 7.Продовження весілля. 8.Смерть Царя Плаксія
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