Написать письмо тёте

Гость: Гость:

Дорогая тетя! я по тебе скучаю. Хочу увидеть. Как ты живешь? Как твое здоровье? Здравствуй дорогая тётя...... . Как у вас дела? как поживаете? У нас всё отлично. Как здоровье у дяди? Как погода? Знаете, вы так давно у нас не были, давайте приезжайте в гости, Я скучаю по вам. Хочу скороей увидеть. )))))))