Написать письмо тёте
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Написать письмо тёте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогая тетя! я по тебе скучаю. Хочу увидеть. Как ты живешь? Как твое здоровье? Здравствуй дорогая тётя...... . Как у вас дела? как поживаете? У нас всё отлично. Как здоровье у дяди? Как погода? Знаете, вы так давно у нас не были, давайте приезжайте в гости, Я скучаю по вам. Хочу скороей увидеть. )))))))
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