Var a,alfa,x,y,z:real; begin a:=2.8; alfa:=0.35; x:=exp(1.5*alfa); y:=a*x*x-3.6; if x<1.5 then z:=8.6*ln(3.5)*(1+x*x) else z:=exp(ln(4.8+y*y)*(1/3)); writeln('z = ',z); end. Результат: z = 2.89139444822153