Приведите пример пустого множества
Математика
Приведите пример пустого множества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В классе, где учатся только мальчики, девочки составляют пустое множество. У меня дома живут 4 кошки. Других животных нет. Тогда множество оленей у меня дома -пустое
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