Помоги Незнайке установить очерёдность цепи питания в лиственном лесу, начиная с листьев. Опавшие листья Черви дождевые Крот Мыши Ёж Лиса Микроорганизмы, бактерии

Окружающий мир
Помоги Незнайке установить очерёдность цепи питания в лиственном лесу, начиная с листьев. Опавшие листья Черви дождевые Крот Мыши Ёж Лиса Микроорганизмы, бактерии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
листья,микроорганизмы, черви, мыши, крот, ёж, лиса
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