Помоги Незнайке установить очерёдность цепи питания в лиственном лесу, начиная с листьев. Опавшие листья Черви дождевые Крот Мыши Ёж Лиса Микроорганизмы, бактерии
Окружающий мир
Помоги Незнайке установить очерёдность цепи питания в лиственном лесу, начиная с листьев. Опавшие листья Черви дождевые Крот Мыши Ёж Лиса Микроорганизмы, бактерии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
листья,микроорганизмы, черви, мыши, крот, ёж, лиса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Русский язык
Русский язык
Ученики записали слова в тетрадке Ученики написали слова в тетради чем уже в слов??х так похожи значение и признаки разные окончания
География
Подскажите родалуйста решение,геограыия 6 класс 1.Масштаб на карте 1 : 200 000. Рассто??ние между двумя селами на карте 10 см. Каково расстояние ...