Решите уравнения 1.546-(х+65)=76 2. (123-х)+12=99

Математика
Решите уравнения 1.546-(х+65)=76 2. (123-х)+12=99
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Гость:
это же легко ...............
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