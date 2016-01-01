Вопросы по стихотверению "Няне" Пушкина. 1)Почему дни которые поэт провел с няней он назвал суровыми? 2) Почему окно домика няни названо "окном светлицы"? Стихотворение: Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя! Од...

Литература

Вопросы по стихотверению "Няне" Пушкина. 1)Почему дни которые поэт провел с няней он назвал суровыми? 2) Почему окно домика няни названо "окном светлицы"? Стихотворение: Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя! Одна в глуши лесов сосновых Давно,давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы Горюешь,будто на часах, И медлят поминутно спицы В твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты На черный,отдаленный путь: Тоска,предчувствие,заботы Теснят твою всечасно грудь.

Автор: Гость