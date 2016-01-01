Вопросы по стихотверению "Няне" Пушкина. 1)Почему дни которые поэт провел с няней он назвал суровыми? 2) Почему окно домика няни названо "окном светлицы"? Стихотворение: Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя! Од...

Литература
Вопросы по стихотверению "Няне" Пушкина. 1)Почему дни которые поэт провел с няней он назвал суровыми? 2) Почему окно домика няни названо "окном светлицы"? Стихотворение: Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя! Одна в глуши лесов сосновых Давно,давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы Горюешь,будто на часах, И медлят поминутно спицы В твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты На черный,отдаленный путь: Тоска,предчувствие,заботы Теснят твою всечасно грудь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. суровые, потому что когда он писал своё стихотворение, он был в ссылке в деревне. 2. Оно было всегда включено и она всегда что то делала, наверное.
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