Синтаксический разбор предложения. Морские волны шумно ударяются о скалы.
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Синтаксический разбор предложения. Морские волны шумно ударяются о скалы.
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Повествовательное не восклицательное
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