Помогите пожалуйста заделать упр 106
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Помогите пожалуйста заделать упр 106
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПоглядЫвал, не_отхОдил, девичЬего, догадЫвался, затеваетЬся, что_то, не_доброе, закИвал, гОловой, вглЯделся, урОнил, лОпату ,вскОчил, прИдвинул, прОшло, беЗцветно, беЗплодно, во_первых, во_вторых, чуВствОвал, имеЕт, людЬми, нИ_каким, не_занимался, нИ_к кому, не_ездел, не_знался, нИ_с кем, вИделись, не_большие
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