Найдите значение выражения: а) 2 3/4+ 4 1/5 = б) 3 1/6-1 3/4 =
Математика
Найдите значение выражения: а) 2 3/4+ 4 1/5 = б) 3 1/6-1 3/4 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2 3/4+4 1/5=2,75+4,2=6,95 б) 3 1/6-1 3/4=19/6-7/4=(19*2-7*3)/12=(38-21)/12=17/12=1 5/12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Галя и ее отец плывут на лодке против течения реки. Собственная скорось лодки 90 м/мин, а скорость течения реки 30 м/мин. Галя уронила куклу в реку...
Биология