Сравни: 1.что такое предлог? Что такое приставка? 2.для чего служит предлог? Для чего служит приставка? 3.как пишется предлог со словами? 4.как пишется приставка? 5.можно ли вставить слова между предлогом и словам, перед к...
Русский язык
Сравни: 1.что такое предлог? Что такое приставка? 2.для чего служит предлог? Для чего служит приставка? 3.как пишется предлог со словами? 4.как пишется приставка? 5.можно ли вставить слова между предлогом и словам, перед которым он стоит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью приставок образуются новые слова. Такой способ словообразования так и называется «приставочный». Обычно с помощью приставки образуются одни и те же части речи, то есть от существительного образуется тоже существительное, от глагола — новый глагол, от наречия — наречие. Предло́г — служебная часть речи, обозначающая отношение между объектом и субъектом, выражающая синтаксическую зависимость имен существительных, местоимений, числительных от других слов в словосочетаниях и предложениях.
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