Как Версальско-Вашингтонская система повлияла на дальнейший исторический ход ст??ан зарубежной Европы?

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Версальско-Вашингтонская система устройства мира была создана государствами-победителями после 1-ой мировой войны. Среди этих государств, прежде всего, были Великобритания, Франция, США и Япония. Ее целью было закрепление передела мира. По сути, она была направлена не только против стран, проигравших войну, но и против Советского Союза. Также система стремилась сохранить зависимость и подавить освободительное движение в колониях. Основой системы в Европе стал Версальский мирный договор 1919 года, а также Сен-Жерменский (1920), Нёйиский (1919), Трианонский (1920), Севрский (1920) мирные договора и соглашения, которые были приняты в ходе Вашингтонской конференции 1921-22 гг. Однако несмотря на достижения, Версальско-Вашингтонская система оказалась довольно непрочной, что привело к ее падению и началу еще более кровопролитной войны.