Найди значения выражений.27+5 . 86-9 .53-6 .35+7 .48+3 .72-4 .64-8 .91-2.ЧЕМ ПОХОЖИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВО ВСЕХ ВЫРАЖЕНИЯХ?
Математика
Найди значения выражений.27+5 . 86-9 .53-6 .35+7 .48+3 .72-4 .64-8 .91-2.ЧЕМ ПОХОЖИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВО ВСЕХ ВЫРАЖЕНИЯХ?
Ответ(ы) на вопрос:
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32; 77; 42; 51; 68;54;89
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