Решить задачу в саду было 264 кг яблок а груш на 129 кг больше. скачать всего фруктов в саду
Математика
Решить задачу в саду было 264 кг яблок а груш на 129 кг больше. скачать всего фруктов в саду
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 264+129=393 кг груш 2) 264+393=657 кг всего
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