Пожалуйста сочинение на тему история карандаша

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Карандаш. Такой простой обычный карандаш с грифелем, художники им любят рисовать. Каранда́ш от тюркских слов «кара» — чёрный, и «даш» — камень — инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п. ) применяемый для письма, рисования, черчения. Начиная с XIV века, художники, по большей части, использовали для рисования палочки, изготовленные из смеси свинца с цинком, которые иногда называли «серебряными карандашами». [источник не указан 206 дней] Для примера, подобным карандашом пользовался художник Ботичелли. Однако графитные карандаши известны с XVI века. Английские пастухи из местности Камберленд нашли в земле темную массу, которой они воспользовались, чтобы метить овец. Из-за цвета, схожего с цветом свинца, месторождение приняли за залежи этого минерала. Но, определив непригодность нового материала для изготовления пуль, начали производить из него тонкие заостренные на конце палочки и использовали их для рисования. Эти палочки были мягкими, пачкали руки и подходили только для рисования, но не для письма.