Познакомтесь с документами-отрывком из сказания о Гильгамеше и мифом о потопе. По??ему именно в Двуречье возник миф о потопе.

История
Познакомтесь с документами-отрывком из сказания о Гильгамеше и мифом о потопе. По??ему именно в Двуречье возник миф о потопе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Междуречье располагалось в таких природных условиях, где постоянно шли дожди, которые нередко приводили к наводнениям и все сооружения строились таким образом, чтобы вода не проникала в помещение и приносила минимум ущерба
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