План рассказа васюткино озеро пожайлуста
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План рассказа васюткино озеро пожайлуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Бригада рыбаков не может выполнить план. 2. Васютка-сын бригадира, отправляется в тайгу за шишками 3. Охотясь за фазаном, Васютка отошел от затесей и заблудился 4. Выживание в лесу двенадцатилетнего мальчика 5.Борьба за выживание 6. Озеро, полное рыбы 7. Победа Васютки над обтоятельствами
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