План рассказа васюткино озеро пожайлуста

Гость: Гость:

1. Бригада рыбаков не может выполнить план. 2. Васютка-сын бригадира, отправляется в тайгу за шишками 3. Охотясь за фазаном, Васютка отошел от затесей и заблудился 4. Выживание в лесу двенадцатилетнего мальчика 5.Борьба за выживание 6. Озеро, полное рыбы 7. Победа Васютки над обтоятельствами