План рассказа васюткино озеро пожайлуста

Литература
План рассказа васюткино озеро пожайлуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Бригада рыбаков не может выполнить план. 2. Васютка-сын бригадира, отправляется в тайгу за шишками  3. Охотясь за фазаном, Васютка отошел от затесей и заблудился 4. Выживание в лесу двенадцатилетнего мальчика 5.Борьба за выживание 6. Озеро, полное  рыбы 7. Победа Васютки над обтоятельствами
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