Произведение "Кусака". Почему собака не переставала любить людей,а просто боялась их?

Гость: Гость:

Собачка Кусака сначала была очень милая и ласковая, но она боялась людей. И однажды после жестокого предательства, после удара, она вообще перестала доверять людям. Ей негде было жить и нечем питаться. Все издевались над ней, кидали в нее камнями и палками. Она пряталась на краю посёлка, в глубине большого сада. Оказалось что на этой даче весной проживала семья. Девушка из этой семьи однажды наткнулась на Кусаку и собака вцепилась зубами в платье девушки. Девушка назвала её злой и ушла. Однажды девушка вышла на улицу и позвала Кусаку к себе. Она хотела приласкать её и дать сахар, но собачка не шла,она боялась. Лёля очень долго уговаривала Кусаку подойти, и наконец она вышла к ней. Собачка второй раз в свое жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, ударят её или приласкают, но её приласкали. Кусака почувствовала себя прекрасно. Все своею душою она расцвела.Она очень изменилась когда начала доверять этой семье. У нее выросла длинная шерсть, прежде грязная и висевшая клочьями шерсть почернела и стала лосниться. Страх не совсем исчез из ее сердца, и при виде чужих людей она все еще пугалась. На улице началась осень и семье нужно было ехать домой. Лёля уговаривала маму забрать Кусаку с собой, но мама не разрешила. Семья уехала домой, Лёля очень скучала. Кусака долго ждала что хозяева вернуться. Собачка заглядывала в дом и искала их. Наступила ночь. Собака выла. Я думаю что Л.Н.Андреев написал этот рассказ, чтобы люди поняли какая душа у собак, какая привязанность к людям. И что собаки доверяют людям очень редко, надеясь на любовь и ласку