Произведение "Кусака". Почему собака не переставала любить людей,а просто боялась их?

Литература
Произведение "Кусака". Почему собака не переставала любить людей,а просто боялась их?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собачка Кусака сначала была очень милая и ласковая, но она боялась людей. И однажды после жестокого предательства, после удара, она вообще перестала доверять людям. Ей негде было жить и нечем питаться. Все издевались над ней, кидали в нее камнями и палками. Она пряталась на краю посёлка, в глубине большого сада. Оказалось что на этой даче весной проживала семья. Девушка из этой семьи однажды наткнулась на Кусаку и собака вцепилась зубами в платье девушки. Девушка назвала её злой и ушла. Однажды девушка вышла на улицу и позвала Кусаку к себе. Она хотела приласкать её и дать сахар, но собачка не шла,она боялась. Лёля очень долго уговаривала Кусаку подойти, и наконец она вышла к ней. Собачка второй раз в свое жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, ударят её или приласкают, но её приласкали.  Кусака почувствовала себя прекрасно. Все своею душою она расцвела.Она очень изменилась когда начала доверять этой семье. У нее выросла длинная шерсть, прежде грязная и висевшая клочьями шерсть почернела и стала лосниться. Страх не совсем исчез из ее сердца, и при виде чужих людей она все еще пугалась.          На улице началась осень и семье нужно было ехать домой. Лёля уговаривала маму забрать Кусаку с собой, но мама не разрешила. Семья уехала домой, Лёля очень скучала.  Кусака долго ждала что хозяева вернуться. Собачка заглядывала в дом и искала их. Наступила ночь. Собака выла.          Я думаю что Л.Н.Андреев написал этот рассказ, чтобы люди поняли какая душа у собак, какая привязанность к людям. И что собаки доверяют людям очень редко, надеясь на любовь и ласку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поставьте вместо звездочки число чтобы получилось верное неравенство 7,01 меньше звездочка больше 7,1
Ответить
Математика
Полкилограмма колбасы стоит 160 р. Какова стоимость 250 г, 750 г, 1 кг колбасы?
Ответить
Математика
Увеличте 80р на две пятых этай суммой
Ответить
Русский язык
Я пишу названиЯ(Е) книг. Как правильно?
Ответить
Математика
Чему равна площядь комнаты имеюшей форму прямоугольника с размерами 5 целых 1/2 м и 3 целых 1/2 м?
Ответить