План романа дубровский по микротемам

Гость: Гость:

1.Жизнь добрых соседей А. Г. Дубровского и К. П. Троекурова. 2.Их ссора, суд. Дубровский лишается Кистеневки. 3.Приезд Владимира Дубровского. Похороны отца - старика Дубровского. 4.Владимир сжигает родной дом и становится разбойником. 5.Дубровский появляется в имении Троекурова под видом француза Дефоржа. 6.Дубровский обнаруживает себя в день храмового праздника в Покровском. 7.Владимир уезжает из Покровского, открывшись Маше Троекуровой. 8.Проходит год. Маша влюблена в Дубровского, а ее сватает князь Верейский. 9.Маша пишет Верейскому письмо о нежелании выходить за него замуж. Оно остается без внимания. 10.Маша заперта до венчания. Саша хочет помочь сестре и вызывается отнести кольцо в условленное место. 11.План передачи кольца сорван. 12.Маша Троекурова обвенчана с Верейским. Владимир Дубровский появляется слишком поздно. 13.Дубровский перестает быть разбойником. Его следы теряются.