План романа дубровский по микротемам

Литература
План романа дубровский по микротемам
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Жизнь добрых соседей А. Г. Дубровского и К. П. Троекурова. 2.Их ссора, суд. Дубровский лишается Кистеневки. 3.Приезд Владимира Дубровского. Похороны отца - старика Дубровского. 4.Владимир сжигает родной дом и становится разбойником. 5.Дубровский появляется в имении Троекурова под видом француза Дефоржа. 6.Дубровский обнаруживает себя в день храмового праздника в Покровском. 7.Владимир уезжает из Покровского, открывшись Маше Троекуровой. 8.Проходит год. Маша влюблена в Дубровского, а ее сватает князь Верейский. 9.Маша пишет Верейскому письмо о нежелании выходить за него замуж. Оно остается без внимания. 10.Маша заперта до венчания. Саша хочет помочь сестре и вызывается отнести кольцо в условленное место. 11.План передачи кольца сорван. 12.Маша Троекурова обвенчана с Верейским. Владимир Дубровский появляется слишком поздно. 13.Дубровский перестает быть разбойником. Его следы теряются.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Look at the pictures and write what children like doing use the verbs to be fond to like to enjoy
Ответить
Литература
Пажалусто помогите мне : Мудрые советы в поэме Искандер Прошу очееенннньь срочнооооо
Ответить
Математика
Помогите деление столбиком с остатком 637/5
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Поможет кто? Фантазии ноль)
Ответить