Плиииз помогите-схема предложения: они обхватят вдвоём и смотрят на ветки, на листья, на птичьи гнёзда под облаками.

Русский язык
Плиииз помогите-схема предложения: они обхватят вдвоём и смотрят на ветки, на листья, на птичьи гнёзда под облаками.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
[ _ (=) и (=) (--),(--),(--)]. Где : _ - подлежащее (=) - однородное сказуемое (--) - однородное дополнение
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