Плиииз помогите-схема предложения: они обхватят вдвоём и смотрят на ветки, на листья, на птичьи гнёзда под облаками.

Русский язык

Плиииз помогите-схема предложения: они обхватят вдвоём и смотрят на ветки, на листья, на птичьи гнёзда под облаками.

Автор: Гость