Плюсы и минусы феодальной раздробленности

Гость: Гость:

Плюсы: 1) Появились новые центра ремесла и торговли, все более независимые от государства 2) Образовались крупные и сильные княжества. Начали развиваться старые города. 3) В крупных княжеств стали создаваться династии, власть передавалась от отца к сыну, шло развитие крестьянского хозяйства, осваивались новые пахотные и лесные земли. Стали создаваться памятники культуры, набрала силу православная Церковь. Минусы: 1) Государство стало более уязвимым, т.к. не все образовавшиеся княжества были в хороших отношениях между собою, и не стало той единственности которая была до сего момента и которая спасала страну. 2) Постоянные кровавые междоусобицы ослабляли военную и экономическую мощь страны 3) Киев - былая столица Древнерусского государства утратил былую мощь и был причиной многих раздоров в государстве 4) Многие князья пытались занять великокняжеский стол в Киеве. Власть в городе менялась - одних князей изгоняли, другие погибали в сражениях, третьи - уходили, будучи не в силах противостоять новым претендентам.