Помогите пожалуйста с упражнением 507! заранее спасибо!!!
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Помогите пожалуйста с упражнением 507! заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)толкать-толкнуть,швырять-швырнуть,стрелять-стрельнуть,крутить-крутануть,дергать-дернуть. 2)писать-списать,красить-скрасить,учить-сучить,читать-считать. 3)записать-записывать,заморозить-замораживать,посмотреть-посматривать,прочитать-прочитывать,дать-давать,запеть-запевать.
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