Решение задачи самолет за 4 часа пролетел 3200 километров какое расстояние за это же время проедет мотоциклист скорость которого составляет 1,10 скорости самолета
Математика
Решение задачи самолет за 4 часа пролетел 3200 километров какое расстояние за это же время проедет мотоциклист скорость которого составляет 1,10 скорости самолета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение - 1) 3200\4=800 км - скорость самолета в час 2) 800\10*1=80 км скорость мотоциклиста в час 3) 80*4=320 км проедет мотоциклист за 4 часа Ответ - мотоциклист за 4 часа проедет 320 км.
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