Решение задачи самолет за 4 часа пролетел 3200 километров какое расстояние за это же время проедет мотоциклист скорость которого составляет 1,10 скорости самолета

Математика

Решение задачи самолет за 4 часа пролетел 3200 километров какое расстояние за это же время проедет мотоциклист скорость которого составляет 1,10 скорости самолета

Автор: Гость