РАССТАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАПЯТЫЕ . ПРОШУУУ 1. Умение говорить публично достигается выполнением ряда требований лишь при наличности которых можно его достигнуть. Этих требований или условий по моим наблюдениям и личному опыту три...

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РАССТАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАПЯТЫЕ . ПРОШУУУ 1. Умение говорить публично достигается выполнением ряда требований лишь при наличности которых можно его достигнуть. Этих требований или условий по моим наблюдениям и личному опыту три нужно знать предмет о котором говоришь в точности и подробности выяснив себе вполне его положительные и отрицательные свойства нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостью богатством и своеобразными оборотами, причём конечно к этому знанию относится и знакомство с сокровищами родной литературы. 2. Говорить следует громко отчётливо (дикция) немонотонно по возможности выразительно и просто. В тоне должна быть уверенность убеждённость сила. 3. Тон речи может повышаться но следует вообще менять тон повышать и понижать его в связи со смыслом и значением данной фразы. Тон подчёркивает. Иногда хорошо «упасть» в тоне с высокого вдруг перейти на низкий сделав паузу. Точных указаний делать по этому вопросу нельзя может подсказать чутьё лектора вдумчивость. Следует помнить о значении пауз между частями устной речи они то же, что абзац или красная строка в письменной. Речь не должна произноситься одним махом она должна быть речью живым словом. 4. Лектор должен быть в достаточной мере освещён лицо говорит вместе с языком. 5. Краткость речи состоит не только в краткости времени в течени.. которого она произносится. Лекция может идти целый час и всё-таки быть краткой она же при 10 минутах может казаться длинной утомительной. Краткость отсутствие всего лишнего не относящегося к содержанию всего того водянистого и засоряющего чем обычно грешат речи. Надо избегать лишнего оно расхолаживает и ведёт к потере внимания слушателей

Автор: Гость