Укажите падеж прилагательного и существительного. С аэродрома запустили космич??ский корабль.
Русский язык
Укажите падеж прилагательного и существительного. С аэродрома запустили космич??ский корабль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(С) аэродрома-(с чего?) Р.п. Космический-(какой?) В.п. Корабль-(что?) В.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Два резистора сопротивлением 5 и 15 ом соединены между собой последовательно в как??м из них мощность тока больше и во сколько раз
Математика
Литература