Укажите падеж прилагательного и существительного. С аэродрома запустили космич??ский корабль.

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Укажите падеж прилагательного и существительного. С аэродрома запустили космич??ский корабль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(С) аэродрома-(с чего?) Р.п. Космический-(какой?) В.п. Корабль-(что?) В.п.
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