Складіть розповідь у науковому стилі про відокремлені означення та прикладки
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Складіть розповідь у науковому стилі про відокремлені означення та прикладки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Означення і прикладки, які виділені змістовно та інтонаційно для увиразнення змісту називають відокремленими. Наприклад: Як він там, нещасний?(відокремлене означення). Нехай мій син пам'ятає про тараса Шевченка, кобзаря українського народу!(відокремлена прикладка)
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