Складіть розповідь у науковому стилі про відокремлені означення та прикладки

Гость: Гость:

Означення і прикладки, які виділені змістовно та інтонаційно для увиразнення змісту називають відокремленими. Наприклад: Як він там, нещасний?(відокремлене означення). Нехай мій син пам'ятає про тараса Шевченка, кобзаря українського народу!(відокремлена прикладка)