Вычислите деление,представив делимое в виде двух удобных слагаемых. 84:3= 56:4= 85:5= 57:3= 128:4= 255:5= 186:3= 215:5=
Математика
Вычислите деление,представив делимое в виде двух удобных слагаемых. 84:3= 56:4= 85:5= 57:3= 128:4= 255:5= 186:3= 215:5=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84:3 = 60:3+24:3=20+8=28 56:4 = 40:4+16:4=10+4=14 85:5 = 50:5+35:5 = 10+7=17 57:3 = 30:3+27:3=10+9=19 128:4 = 120:4+8:4 = 30+2 = 32 255:5 = 250:5 +5:5 = 51 186:3 = 180:3 +6:3=60+2=62 215:5 = 200:5+15:5 = 40+3=43
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