Решите столбиком плз 456*803 605*102 105*420 521*180

Математика
Решите столбиком плз 456*803 605*102 105*420 521*180
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Гость:
Надеюсь видно и надеюсь правильно
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