I have или has got six grey rabbit

Английский язык
I have или has got six grey rabbit
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have got six grey rabbits.
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