Срочно помогите сделать задание
Английский язык
Срочно помогите сделать задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This text is about the family. all children in the family are very friendly. They love their pets and take care of them. А вообще там про текст в Кратет рассказать надо было. Которого не прислали вы,только часть
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